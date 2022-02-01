Усик показал свои футбольные тренировки с 'Полесьем'

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям трех организаций Александр Усик пока что не спешит готовиться к реваншу с Энтони Джошуа, а тренируется с футболистами "Полесья" – коллектива Первой лиги. 35-летний боксер прилетел с житомирской командой на сбор в турецкую Анталью и начал тренировки.

Александр облачился в форму "Полесья" и провел с партнерами полноценное занятие, кадры которого показал на совместной странице в Instagram с кумом Василием Ломаченко.

Боксер не только побегал по полю, но и принял участие в упражнениях с мячом, то набивая его ногой, то отбивая головой.

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Усик планирует выступить в составе "Полесья" на Winter Cup-2022, который организован украинскими клубами.

Участие в мини-турнире, который пройдет с 3 по 12 февраля, примут еще три клуба: "Черноморец", "Металлист" и "Верес". В стартовой игре сойдутся "Верес" и "Полесье".

Вероятно, Александр планирует начать приводить в порядок свои физические кондиции с футболистами, а позже займется непосредственно боксерской работой. Реванш украинца с британцем Джошуа ожидается в апреле 2022 года.

Напомним, до 14 лет уроженец Симферополя занимался футболом в школе "Таврии". Лишь после этого он переключился на бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усика в "Полесье" сравнили с Каримом Бензема из "Реала".

В то же время букмекеры изменили котировки на реванш Усика и Джошуа.