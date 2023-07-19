Усик официально стал футболистом клуба УПЛ

Украинский чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) подписал контракт с клубом "Полесье" из Житомира. Президент клуба Геннадий Буткевич и 36-летний супертяж заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.

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"Усик выступит под номером 17. Остальные детали контракта ожидайте впоследствии. Следите за анонсами", – сообщается на официальном сайте дебютанта УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая "Полесье" в 6-м туре второго этапа чемпионской группы Первой лиги на своем поле с крупным счетом обыграл кременчугский "Кремень" (5:0) и за два тура до конца гарантировала себе выход в Премьер-лигу.

Напомним, что Усик давно тренируется за житомирскую команду. В январе прошлого года супертяж на турнире Winter Cup в Турции сыграл против ривненского "Вереса".

Директор житомирского клуба Владимир Загурский в одном из интервью рассказывал, что Усик друг Буткевича, сравнив чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF с Каримом Бензема.

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