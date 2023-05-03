Усик получил должность в сборной Украины по футболу

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал амбасадором сборной Украины по футболу. Он будет помогать национальной команде в реализации социальных проектов. В частности, в организации выездов на матчи сборной воинов, которые получили ранения на фронте.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Он встретился с нашим боксером и вручил ему футболку с номером 17. Функционер добавил, что его организация вместе с Усиком будет принимать участие в реабилитации защитников нашей страны.

"Совместно с УАФ и сборной Александр Усик будет помогать в реализации социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Это, в частности, организация футбольных турниров с участием участников войны за Независимость Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных и другие важные направления. Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой!" – подчеркнул Павелко.

Напомним воины ВСУ показали, как Усик стреляет из миномета по позициям оккупантов. Кроме того, стало известно, на каком участке фронта побывал чемпион супертяжелого веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира Николай Валуев присоединился к травле российскими пропагандистами Александра Усика, которого после того, как боксер посетил воинов ВСУ.

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