Усик стрелял по российским оккупантам из Нью-Йорка. Видеофакт

Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) во время стрельбы по российским оккупантам находился в Нью-Йорке - поселке городского типа в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области. Видео с нашим непобедимым боксером появилось в Youtube 24-й отдельной механизированной бригады.

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На одном из роликов боец подписывает 120-миллиметровую мину, а затем отправляет ее по врагу.

В другом клипе Усик красуется с подаренным ему патчем Королевской пехоты на бронежилете и автоматом рядом со стеллой с названием поселка.

Под конец своего визита Александр для 24 ОМБр и всех украинских военных записал пожелания.

"Всем с 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они все повернулись домой с победой, счастливые и с улыбками. Обязательно, хочу пожелать силы. Короли, силы вам!" - сказал Саша.

Отметим, что после этой поездки на Донбасс Усик получил порцию истерических воплей от россиян.

Николай Валуев сделал репост сообщения пропагандистского "Шторм Новости", в котором Усика обозвали фашистом и бандеровцем, а также пригрозили расправой.

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