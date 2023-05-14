Футбольный клуб Усика впервые в истории вышел в УПЛ

Житомирский футбольный клуб "Полесье" в 6-м туре второго этапа чемпионской группы Первой лиги на своем поле с крупным счетом обыграл кременчугский "Кремень" (5:0) и за два тура до конца гарантировала себе выход в Премьер-лигу. "Полесье" набрало 28 очков и математически не сможет опуститься ниже второй строчки в турнирной таблице.

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Вторым с 27 баллами идет "Оболонь", которая также обеспечила себе в следующем сезоне участие в УПЛ. Последний раз "пивовары" выступали в элитном футбольном дивизионе Украины 10 лет назад. Для "Полесья" это дебют в Премьер-лиге.

Президентом "Полесья" является Геннадий Буткевич, являющийся одним из владельцев сети супермаркетов "АТБ".

Также за житомирскую команду выступает и непобедимый украинский боксер Александр Усик. В январе прошлого года супертяж на турнире Winter Cup в Турции сыграл против ривненского "Вереса".

Директор житомирского клуба Владимир Загурский в одном из интервью рассказывал, что Усик друг Буткевича, сравнив чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF с Каримом Бензема.

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