Умер известный экс-футболист "Шахтера"

Бывший правый крайний нападающий "Шахтера" Александр Васин умер в возрасте 71 года.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", он выступал за донецкий клуб с 1971 по 1976 год. В футболке "оранжево-черных" игрок провел 169 матчей и забил 37 голов.

В команде выразили соболезнования родным и близким Васина. Причина его смерти не разглашается.

В 1973 году Александра, который тогда стал вторым самым результативным игроком "Шахтера", включили в список 33 лучших футболистов СССР. В 1975-м он завоевал "серебро" чемпионата страны в составе "горняков", а в 1976-м дебютировал в еврокубках вместе с донецким клубом. Васин – 35-й по количеству голов в истории команды.

Кроме "Шахтера" нападающий защищал цвета "Колхозника" (Ривне), СКА (Львов), "Строителя" (Полтава), "Динамо" (Минск). На его счету есть один матч за молодежную сборную СССР. Васин также работал тренером в "Днепре" (Могилев) и "Кристалле" (Дятьково).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист "горняков" Сергей Ателькин умер в 48 лет.