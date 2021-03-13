Украинский экс-футболист "Шахтера" умер в 27 лет

Бывший защитник "Шахтера" Ростислав Багдасаров умер в 27 лет, сообщает "Профутбол Digital".

У донецкого футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, из-за чего ему в 2017 году пришлось завершить карьеру.

Багдасаров является воспитанником академии "Шахтера", куда его пригласили на просмотр после одной из игр на уровне школьного футбола. С 2006 по 2010 год провел 73 матча и забил 22 мяча в чемпионате ДЮФЛ, был капитаном команды состава U-16.

"Шахтер" соболезнует. На 28-м году ушел из жизни воспитанник клуба Ростислав Багдасаров.



"Шахтер" выражает соболезнования родным и близким Ростислава. pic.twitter.com/5cbLsdPYOf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2021

В марте 2010-го дебютировал на профессиональном уровне за "Шахтер-3" во Второй лиге. В 2015 году сыграл 8 встреч в любительском чемпионате Украины за "Колос" из Коваливки, с которым в январе стал победителем Мемориала Макарова

В июле 2015 года пополнил состав днепродзержинской "Стали", а в 2016 на 2 года вернулся в "Колос". С 2008 по 2009 год выступал за юношескую сборную Украины до 16 лет, в 13 матчах забил 2 гола. С 2009 по 2010 год играл за сборную до 17 лет, провёл 12 встреч. В 2010 году принял участие в 4 поединках команды до 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан украинского футбольного клуба умер в результате пьяного ДТП в Иршавском районе на Закарпатье в возрасте 30 лет.