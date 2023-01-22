newspaper
img

Ультрас криками "Зозуля, нацист!" прервали матч в Испании

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,0 т.
Ультрас криками 'Зозуля, нацист!' прервали матч в Испании

Матч 20-го тура в третеьм дивизионе чемпионата Испании по футболу между "Депортиво Ла-Корунья" и "Райо Махадаонда" (1:0) был остановлен на полторы минуты из-за поведения ультрас хозяев. Местные болельщики начали скандировать в адрес украинского форварда гостей речевку "Зозуля, ты нацист!".

Видео дня

Главный арбитр встречи Фернандо Роман Роман задействовал протокол о проявлениях расизма. Через систему громкой связи зрителей предупредили, что в случае повторения оскорбительного поведения матч будет остановлен и команде возможно будет присуждено техническое поражение. После этого фаны успокоились и игра возобновилось.

Пикантности добавляет тот факт, что накануне "Депортиво" объявило о подписании контракта с 24-летним украинским футболистом Орестом Лебеденко.

На ситуацию обратил внимание журналист Ендрю Тодос. Он твитнул пост ультрас "Депортиво" о ситуации с Зозулей. Авторы написали, что "В этот день к нам пришел игрок, нога которого не должна ступать ни на одно футбольное поле. В "Риазоре" [домашний стадион "Депортиво" - прим. ред.] нет, ни нацистов, ни их пособников".

"Интересно, как они воспримут украинца в собственном клубе после их рутинного шоу полезных идиотов российской пропаганды, называя Зозулю нацистом… Прямо из кремлевской пьесы", - отреагировал Тодос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!