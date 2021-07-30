Зозуля нашел новый клуб после очередных обвинений в нацизме в Испании – СМИ

Украинский нападающий Роман Зозуля стал игроком португальского "Эшторила" после того, как снова столкнулся с обвинениями в нацизме в Испании. Последним его клубом был "Альбасете".

Об этом сообщает издание A Bola. Футболист подписал контракт на год – до лета 2022-го.

Напомним, что Зозуля переехал в Испанию после Евро-2016, перейдя в "Бетис". Он не сумел закрепиться в составе севильского клуба, поэтому был отдан в аренду в "Райо Вальекано" в феврале 2017 года.

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Болельщики местной команды устроили протест против украинца, сказав ему убираться и назвав нацистом. Из-за этого Роман был вынужден вернуться в "Бетис", а уже летом того же года он перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.

В декабре 2019 года прогремел еще один грандиозный скандал с участием Зозули и фанатов "Райо Вальекано". Болельщики оскорбляли нашего соотечественника во время матча своей команды против "Альбасете", в результате чего одноклубники украинца отказались выходить на второй тайм поединка.

Летом 2021 года Зозуля стал свободным агентом и должен был перейти в испанский "Алькоркон", однако поклонники этого клуба также выступили против Романа в социальных сетях, назвав его нацистом. В результате нового скандала его трансфер был заморожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зозуля получил орден "За заслуги" III степени и заявил, что горд быть украинцем.