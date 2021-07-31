Зозуля официально перешел в новый клуб

Украинский нападающий Роман Зозуля подписал контракт с испанской "Фуэнлабрадой". Предыдущей командой футболиста был испанский "Альбасете", где он провел четыре сезона, в которых забил 26 голов.

Как сообщает пресс-служба "Фуэнлабрады" договор с украинцем рассчитан на два года с опцией продления на год.

Начав профессиональную карьеру в "Динамо", Зозуля дошел до основного состава и выступал в Лиге чемпионов. В Украине сыграл пять лет за "Днепр" (2011-2016), прежде чем приехать в Испанию и пополнить ряды "Реал Бетис", где дебютировал в Первом дивизионе.

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Экс-футболист сборной Украины (34 игры и 4 гола), в 31 год Зозуля является опытным нападающим, который приехал в Фуэнлабраду очень мотивированным.

"Мне очень нравится клуб. За те два года, что они были во втором дивизионе, они добились большого прогресса, и я счастлив приехать сюда".

Нападающий с нетерпением ждет возможности как можно скорее приступить к тренировкам.

"Мне сказали, что раздевалка - это как семья, и мне это нравится. Я готов отдать всего себя на тренировках и в играх, чтобы помочь клубу и порадовать болельщиков. Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждый матч. Я очень рад перейти в "Фуэнлабраду", – сказал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.

15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.

На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.

В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.