Зозуля официально перешел в новый клуб

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Роман Зозуля

Украинский нападающий Роман Зозуля подписал контракт с испанской "Фуэнлабрадой". Предыдущей командой футболиста был испанский "Альбасете", где он провел четыре сезона, в которых забил 26 голов.

Как сообщает пресс-служба "Фуэнлабрады" договор с украинцем рассчитан на два года с опцией продления на год.

Роман Зозуля продолжит карьеру в Испании

Начав профессиональную карьеру в "Динамо", Зозуля дошел до основного состава и выступал в Лиге чемпионов. В Украине сыграл пять лет за "Днепр" (2011-2016), прежде чем приехать в Испанию и пополнить ряды "Реал Бетис", где дебютировал в Первом дивизионе.

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Роман Зозуля провел несколько сезонов в Испании

Экс-футболист сборной Украины (34 игры и 4 гола), в 31 год Зозуля является опытным нападающим, который приехал в Фуэнлабраду очень мотивированным.

Роман Зозуля

"Мне очень нравится клуб. За те два года, что они были во втором дивизионе, они добились большого прогресса, и я счастлив приехать сюда".

Нападающий с нетерпением ждет возможности как можно скорее приступить к тренировкам.

Зозуля готов к тренировкам

"Мне сказали, что раздевалка - это как семья, и мне это нравится. Я готов отдать всего себя на тренировках и в играх, чтобы помочь клубу и порадовать болельщиков. Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждый матч. Я очень рад перейти в "Фуэнлабраду", – сказал украинец.

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