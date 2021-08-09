Новый клуб Зозули призвали разорвать контракт с украинским футболистом
ЛГБТ-сообщество города Фуэнлабрада обратилось к руководству одноименной команды с призывом расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей. Наш соотечественник перешел в клуб в последние дни июля 2021 года.
Члены организации Fuenla Entiende усомнились в допустимости политических взглядов футболиста. На своем официальном сайте они написали, что Зозуля публично поддерживал украинскую военизированную группировку, которая проповедует радикальные взгляды.
Также они вспомнили о фотографии Романа на фоне "нацистской нумерологии". В кадре Роман позирует в футболке с №18 и указывает пальцем на табло, на котором горит счет 14:88.
Кроме того, в обращении ЛГБТ-сообщества упомянули о том, как во время выступлений за "Альбасете" Зозулю на стадионе "Райо Вальекано" поддерживали представители ультраправой партии Испании под названием VOX. Члены Fuenla Entiende считают, что фанаты "Эшторила" и "Алькоркона", из-за которых сорвался трансфер украинца в вышеперечисленные команды, не зря выступали против его трансфера.
В организации призвали руководство "Фуэнлабрады" пересмотреть свое решение о подписании контракта с Зозулей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2016 году Зозуля впервые приехал в Испанию, перейдя в "Бетис". В феврале 2017-го его отдали в аренду в "Райо Вальекано"
Местные фанаты жестко встретили его и вынудили руководство отправить украинца назад в севильский клуб
В летнее межсезонье 2017-го наш соотечественник перешел в "Альбасете" на правах свободного агента, где постепенно стал одним из лидеров команды
В декабре 2019-го во время поединка на стадионе "Райо Вальекано" местные болельщики начали оскорблять Зозулю, из-за чего матч был прерван после первого тайма
Соглашение Романа с "Альбасете" действовало до лета 2021 года. Оставшись без клуба, украинец был близок к переходу в "Эшторил" и "Алькоркон", но болельщики каждый раз срывали трансфер