Новый клуб Зозули призвали разорвать контракт с украинским футболистом

ЛГБТ-сообщество города Фуэнлабрада обратилось к руководству одноименной команды с призывом расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей. Наш соотечественник перешел в клуб в последние дни июля 2021 года.

Члены организации Fuenla Entiende усомнились в допустимости политических взглядов футболиста. На своем официальном сайте они написали, что Зозуля публично поддерживал украинскую военизированную группировку, которая проповедует радикальные взгляды.

Также они вспомнили о фотографии Романа на фоне "нацистской нумерологии". В кадре Роман позирует в футболке с №18 и указывает пальцем на табло, на котором горит счет 14:88.

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Кроме того, в обращении ЛГБТ-сообщества упомянули о том, как во время выступлений за "Альбасете" Зозулю на стадионе "Райо Вальекано" поддерживали представители ультраправой партии Испании под названием VOX. Члены Fuenla Entiende считают, что фанаты "Эшторила" и "Алькоркона", из-за которых сорвался трансфер украинца в вышеперечисленные команды, не зря выступали против его трансфера.

В организации призвали руководство "Фуэнлабрады" пересмотреть свое решение о подписании контракта с Зозулей.

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