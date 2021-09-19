Ультрас "Динамо" толпой калечили болельщиков с детьми, а от полиции бежали как мыши, – комментатор

Украинский комментатор Виталий v1lat Волочай рассказал, что стал свидетелем нападения ультрас "Динамо" на простых болельщиков, которые пришли на матч с "Александрией". Так как столичная команда сделала бесплатный вход для всех зрителей до 14 лет, то многие зрители пришли с детьми.

По словам Волочая инцидент случился на 10-й минуте, когда одному из представителей "почтенных ультрас" не понравилось, что из соседнего сектора им сделали замечание из-за "вонючести" файеров.

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"10-15, а через минуты еще столько же чуваков из этого сектора перелезли в соседний и вместе начали ногами, руками бить двух-трех людей, которые там сидели. Потом они понеслись дальше, к ним подтянулись еще десяток приятелей и они дальше месили уже лежащих человек", – написал Волочай в своем Facebook.

Журналист отметил, что на крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали, а просто стаей калечили трех болельщиков.

"Конечно, как только появилась полиция эти воины бежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить. На простой сектор, в детский день", – подчеркнул комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже одна из пострадавших рассказала подробности происшествия.