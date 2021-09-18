Ультрас "Динамо" устроили массовую драку на "Олимпийском". Видео

Ультрас киевского "Динамо" решили не обременять себя просмотром поединка с "Александрией" и устроили потасовку на трибунах НСК "Олимпийский". В какой-то момент фанаты рванули через ограждение к другим болельщикам.

В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая оттеснила нападавших. В результате инцидента как минимум один зритель получил травмы - у него разбит нос. О причинах столкновения и возможных задержаниях не сообщается.

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Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.