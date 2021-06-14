Украинцы спели хит про Путина перед матчем на Евро-2020. Видео из Нидерландов

Украинские болельщики исполнили хит "Путин – х**ло" перед матчем национальной сборной на Евро-2020 против Нидерландов. Таким образом они передали "привет" стране-агрессору России.

Видео опубликовал в Facebook пользователь Тарас Рысей. Свое мнение о Путине украинцы выразили прямо в общественном транспорте Амстердама.

Примечательно, что песня про Путина пришлась по душе даже болельщикам сборной Нидерландов. Они держали ритм и активно подпевали.

Отметим, это был далеко не единственный привет главе Кремля из Европы. Болельщики не устают напоминать, кто развязал войну против Украины даже во время чемпионата по футболу.

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К слову, легендарному хиту про Путина исполнилось минувшей весной уже семь лет. Впервые его исполнили болельщики "Металлиста" и "Шахтера".

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче на Евро-2020 сборная Украины выдала фантастический матч против Нидерландов. Команда Андрея Шевченко забила два красивых гола и была очень близка к тому, чтобы зацепиться за положительный результат.

А вот российская сборная стартовала на чемпионате Европы с унизительного поражения на домашнем стадионе. Три безответных мяча в ворота наших соседей забили футболисты из Бельгии.