Украинского игрока "Динамо" официально перевели в дубль европейского клуба

Украинского нападающего "Динамо" Назария Русина, который сейчас выступает за варшавскую "Легию" на правах аренды, официально перевели в дублирующий состав.

Как сообщила пресс-аташе польской команды Изабела Крук на своей странице в Twitter, наш соотечественник будет тренироваться с резервистами на протяжении двух недель.

Напомним, что Русин перешел в "Легию" зимой 2021 года и успел принять участие только в одном матче, выйдя на замену в поединке Кубка страны.

Позже в польских СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб действующих чемпионов страны недоволен действиями украинца на тренировках, а также тем, что наш соотечественник отказался сыграть за дублирующий состав.

Комментируя эту информацию, Русин заявил, что впервые слышит о подобных проблемах, и объяснил свой отказ тем, что на поле, на котором должен был состояться матч второй команды, постелен трамвоопасный искусственный газон.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский одноклубник Русина Артем Шабанов привез пенальти в ворота "Легии" в поединке чемпионата Польши.