Українського гравця "Динамо" офіційно перевели в дубль європейського клубу

Українського нападника "Динамо" Назарія Русина, який зараз виступає за варшавську "Легію" на правах оренди, офіційно перевели в дублюючий склад.

Як повідомила пресаташе польської команди Ізабела Крук на своїй сторінці в Twitter, наш співвітчизник буде тренуватися з резервістами протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що Русин перейшов у "Легію" взимку 2021 року і встиг взяти участь тільки в одному матчі, вийшовши на заміну в поєдинку Кубку країни.

Пізніше в польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що тренерський штаб чинних чемпіонів країни незадоволений діями українця на тренуваннях, а також тим, що наш співвітчизник відмовився зіграти за дублюючий склад.

Коментуючи цю інформацію, Русин заявив, що вперше чує про подібні проблеми, і пояснив свою відмову тим, що на полі, на якому мав відбутися матч другої команди, постелений штучний газон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український одноклубник Русина Артем Шабанов привіз пенальті у ворота "Легії" в поєдинку чемпіонату Польщі.