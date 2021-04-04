Футболист "Динамо" привез пенальти в матче за новый клуб. Видео

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, выступающий в аренде в "Легии" неудачно провел домашний поединок 23-го тура чемпионата Польши против "Погони".

На 83-й минуте при счете 4:1 в пользу хозяев 29-летний украинский футболист в своей штрафной завалил соперника, за что арбитр сразу назначил пенальти. У Шабанова на тот момент уже была желтая карточка, но рефери не стал показывать вторую.

Ранее главный тренер "Легии" Чеслав Михневич остался не доволен поведением Шабанова, который после финального свистка остался лежать на поле стадионе.

Ошибка Арртема привела к домашнему поражению "Легии" в четвертьфинале Кубка Польши против "Пяста" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта яркое выступление Шабанова в поединке чемпионата Польши позволило ему попасть в команду недели.