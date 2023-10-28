Украинского футболиста, веселившегося в России во время войны, настигла карма в Германии

Украинский защитник московского "Динамо", выступающий в аренде в немецком "Бохуме" Иван Ордец, получил серьезную травму в первом тайме 9-го тура Бундеслиги. 31-летний уроженец донетчины не смог доиграть встречу против "Майнца" (2:2).

На 34-й минуте Ордец из-за своего повреждения был вынужден уступить место Эрхану Машовичу. Для украинца это стало первой заменой за 9 матчей в немецкой команде.

С 19 августа Ордец во всех поединках проводил на поле 90 минут, отметившись одной результативной передачей.

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Как сообщал OBOZ.UA, в 2019 году Иван Ордец из "Шахтера" перешел в "Динамо" Москва, подписав контракт сроком на пять лет. После этого игрок перестал вызываться в национальную команду.

После 24 февраля Иван молчаливо поддержал нападение агрессоров на свою страну. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Футболист весело танцевал вместе с одноклубниками, смеялся и праздновал 9-е место в российской Премьер-лиге.

Ордец лишь на пятом месяце полномасштабной войны покинул российский клуб и перебрался в чемпионат Германии.

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