Бывший футболист сборной Украины подписал контракт с московским клубом

Украинский футболист Иван Ордец подписал новый контракт со своим нынешним клубом – московским "Динамо". 29-летний защитник продлил соглашение до лета 2024 года. Выступает уроженец Донецкой области в столице России с 2019 года.

О продлении контракта без упоминания финансовых деталей написал официальный сайт московского "Динамо". Предыдущее соглашение украинца с клубом истекало летом 2022 года. За российский клуб Ордец провел 64 матча, забив пять мячей. В нынешнем сезоне Иван начинал все 15 поединков российской Премьер-лиги в стартовом составе.

До переезда в Россию игрок в течение 10 лет защищал цвета "Шахтера". За сборную Украины в 2014-2018 годах отыграл 12 матчей, отличившись голом в дебютной встрече в сине-желтой форме – против команды Нигера.

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В свое время Ордец несколько раз игнорировал звонки Андрея Шевченко, чем шокировал главного тренера украинской сборной. Уже во время выступления за "Динамо" он называл украинцев и россиян братьями. Сайт Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

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