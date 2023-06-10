Чемпиону Украины по футболу, в 2022-м плясавшему в России на вечеринке, было 'нелегко' из-за войны

Украинский защитник московского "Динамо", выступающего в аренде в немецком "Бохуме" Иван Ордец рассказал, что ему было очень нелегко оставаться в России после начала полномасштабного вторжения. Двукратный чемпион Украины в составе "Шахтера", узнав о начале войны, он сразу же позвонил в клуб, объявив о своей позиции.

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Ордец признался, что он сразу решил для себя, что играть в "Динамо" больше не будет.

"Это было очень тяжело. Что-то умерло внутри меня, можно сказать. Я позвонил в клуб, объявил о своей позиции сразу же", – сказал Ордец в интервью журналисту "Интера" Роману Кадемину на Youtube-канале THE GAME.

30-летний уроженец Волновахи считает, что сделал все, что мог сделать на тот момент. Покинуть клуб он не мог, так как это было запрещено правилами ФИФА.

"Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт. Только приостанавливать. И как только ФИФА обновила регламент... изменила эти правила, мы на следующий же день воспользовались этой функцией", – признался Ордец.

Отметим, что в конце мая прошлого года по завершению сезона "Динамо" Москва устроило праздничный корпоратив, где присутствовал и Иван.

Футболист весело танцевал вместе с одноклубниками, смеялся и праздновал 9-е место в российской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ордец лишь на пятом месяце полномасштабной войны покинул российский клуб и перебрался в чемпионат Германии.

Отметим, что Иван Ордец перебрался в московскую команду из донецкого "Шахтера" в 2019 году и подписал контракт сроком на пять лет.

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