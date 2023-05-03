Украинский 'заложник' россиян отдыхает на Мальдивах и дарит жене салют: футболист играет в РФ, несмотря на войну

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня остался играть в "Крыльях Советов", несмотря на полномасштабную войну в его стране. Когда Ракицкий, Ордец и иностранные легионеры массово бежали из РФ, друг полузащитника рассказывал про сумасшедший штраф за разрыв контракта. Сейчас Дмитрий тратит заработанные в Самаре деньги на дорогой отпуск и подарки жене.

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29-летний Иванисеня родился в Кривом Роге и является воспитанником местного клуба "Кривбасс". На молодежном уровне успел также поиграть за запорожский "Металлург" и и донецкий "Шахтер". С 2011-го по 2016 год принадлежал "горнякам", но не провел за основу ни одного матча, выступая за "Шахтер-3" и на правах аренды за мариупольский "Ильичевец".

Также на счету Дмитрия были выступления за "Мариуполь" и тбилисское "Динамо". Однако карьера резко пошла вгору после перехода в "Зарю" в 2019-м. Полузащитник стал лидером одного из лучших клубов Украины и получил вызов в сборную. Но в 2021 году перечеркнул все перспективы выступления за национальную команду, переехав в Россию.

Иванисеня, который мечтал играть в Испании и даже попал на карандаш "Алавеса", летом 2021 года подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", которые вернулись в российскую Премьер-лигу. То есть, на востоке Украины уже семь лет шла война, а Крым столько же находился в оккупации РФ, но это не остановило полузащитника от соглашение с представителем страны-агрессора.

Естественно, ключевым фактором переезда Иванисени, судя по всему, стали деньги. По информации, которая мелькала в СМИ, в Самаре он получает 490 тысяч евро в год, то есть, почти 41 тысяча в месяц. Сообщалось, что в "Заре" его заработок был в несколько раз меньше.

Надо сказать, что в первые дни полномасштабной войны Дмитрий в своих социальных сетях призывал остановить войну в Украине и даже публиковал трогательное видео. А в начале марта 2022-го появилась информация, что он собирается расторгнуть контракт с "Крыльями", но дальше этого дело не пошло.

В свою очередь футболист "Зари" Артем Громов встал на защиту Иванисени, заверив, что он не может расторгнуть контракт с российским клубом, поскольку руководство самарцев не отпускает украинца. И за досрочное расторжение ему придется заплатить огромную сумму.

"Один мой друг Дима Иванисеня застрял в России. Он не может вырваться оттуда, так как "Крылья Советов" не позволяют ему разорвать контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что просто придется продать себя по частям", – сказал Громов.

Эта ситуация выглядит очень странно, ведь ФИФА разрешила всем легионерам в одностороннем порядке приостанавливать соглашения с российскими командами сначала до 30 июня 2022 года, а затем продлила срок до 30 июня 2023-го.

Воспользовавшись этой возможностью, из РФ сбежали многие легионеры и ряд украинцев во главе с Ракицким и Ордецом. А Иванисеня остался. Съездил с женой в отпуск и вернулся в Россию. Вот только из-за серьезной травмы вынужден был пропустить большую часть сезона. Полузащитник не играл с 22 июля 2022 года до 15 марта 2023-го. А в середине апреля вновь получил повреждение на тренировке.

Иванисеня не говорит про войну в Украине, вместо Дмитрия про состояние футболиста решил рассказать главный тренер "Крыльев", которые отказались по-человечески расстаться с игроком, чью страну разрушают солдаты РФ.

"Дима – прекрасный человек. Он понимает сложность своей ситуации. За это время он очень много пережил. Не дай Бог кому-то пережить такой тяжелый отрезок, плюс наложились травмы, несчастье в семье. Я просто хочу, чтобы он как можно скорее вернулся в футбол. Его преодоление жизненных невзгод восхищает", – заявил Игорь Осинькин.

Как бы там ни было, но пока российские оккупанты убивают украинских детей своими ракетами, Иванисеня продолжает спокойно выступать в РФ, ходить по ресторанам Самары и баловать свою жену Юлию. Пара расписалась в феврале 2021 года в Запорожье, где на тот момент базировалась "Заря", за которую играл полузащитник, но вместе уже около 9 лет.

Надо сказать, что в начале войны Юлия, которая также в свое время играла в футбол, призывала остановить войну в Украине, опубликовав пост 27 февраля: "Прекратите войну! Ни один народ в мире этого не заслужил! Никто этого не заслужил! Моя любимая страна, мои родные и близкие, украинцы".

А в свой день рождения 2 июня, находясь на отдыхе в Дубае, опубликовала пост, в котором рассказала о единственном желании.

"Сегодня в свои 28лет у меня только одно желание и огромная мечта: наша страна должна быть свободной, целостной и жить в мире! Даже полгода назад не думала ,что буду загадывать именно это желание, но реальность оказалась страшнее всего представленного! Мне не нужно ничего, кроме того, чтоб наши граждане, украинцы, наши люди, моя страна, моя семья жили в мире, чтоб нас перестали мнимо "защищать"! Я люблю вас всех! Верю и знаю, что этот ад скоро закончится, и мы будем вместе и дружно праздновать НАШУ победу", – написала Скачкова.

Единственное, нигде не прозвучало осуждение именно России, которая начала этот "ад" в Украине.

И после того поста жена Иванисени в социальных сетях больше не вспоминала ни войну в Украине, ни зверства РФ на нашей территории. Она с мужем вернулась в РФ, выставляя фото своих путешествий, огромных букетов с цветами и давая советы по правильному питанию.

Только минувшей зимой семья успела отдохнуть на Мальдивах, а Юлия побывать на испанском курорте Марбелья и в итальянской столице моды – Милане.

8 марта, пока в Украине взрывались ракеты, футболист решил удивить Юлию салютом в ее четь в Самаре. Пара отмечала годовщину своих отношений.

"Я спокойно себе легла подремать 8-го, звонит Дима и говорит "подойди к окну и включи камеру". Единственная мысль, которая была в моей голове: он будет подъезжать к дому и посигналит мне из машины, либо помигает фарами… Я только подхожу к окну в ожидании машины и света ее фар, как на замерзшей реке перед нашим домом Дима начинает запускать салют. Я афигела. Спустя 9 лет отношений у нас есть огромное желание удивлять друг друга, и это большое счастье", – написала Юлия в комментарии к видео в своем Instagram.

Вот такая жизнь у украинского "заложника" в Самаре во время полномасштабной войны в его стране. Возможно, конечно, футболист очень тайно донатит российскую зарплату ЗСУ или закупает дроны для фронта, но нам об этом ничего не известно...

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