Украинский футболист играет в России после кровавой оккупации родного Изюма, а жена построила бизнес в Киеве

36-летний защитник Денис Кулаков – один из немногих украинских футболистов, который во время полномасштабной кровавой войны в своей стране, продолжает выступать в чемпионате России. В начале вторжения 2022-го он пробовал поступить по совести и на определенное время приостановил контракт с "Уралом". Но затем снова вернулся в РФ.

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Бывший футболист "Ворсклы", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины прочно обосновался в России в 2015 году – уже после оккупации Крыма и создания РФ на Донбассе марионеточных республик "ЛНР" и "ДНР".

За время выступлений за клуб из Екатеринбурга Кулаков стал ключевым игроком и лидером российской команды. В сезоне-2016/2017 украинца признали лучшим футболистом "Урала", а с августа 2017 году Денису доверили капитанскую повязку.

Кулаков же признавался местным СМИ, что ему очень нравится в Екатеринбурге, и он не собирается никуда уходить. В благодарность за это "Урал" продлил контракт с на тот момент 35-летним защитником до лета 2023-го.

Единственным неприятным моментом выступлений на территории РФ, по слова жены футболиста Анны Кулаковой, было расставания защитника с семьей и детьми. Супругу и сыновей Кулакова не устраивал суровый климат Екатеринбурга, поэтому они предпочитали жить в Киеве.

К слову, в Украине Кулакова основала свою небольшую кейтеринговую компанию, в свободное время она бегает марафоны за границей, а сыновья вслед за отцом начали заниматься футболом.

"Впервые мы расстались, когда детей нужно было отдавать в школу: в Екатеринбурге климат сложный, дети там часто болели, поэтому сейчас они учатся в Украине. Из-за карантина тяжело разрываться на две страны. Приходится по возможности делить месяц, чтобы и с детьми посидеть, и к Денису успевать. К тому же, у меня небольшая компания по кейтерингу, так что сейчас я стараюсь совмещать поездки, детей и любимое дело", – рассказывала во время пандемии Анна.

После полномасштабного вторжения России стало известно, что Кулаков оставил "Урал" и покинул РФ. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов рассказал, что Денис улетел к семье. Правда, окончательно контракт с командой РПЛ не разорвал.

"Мы приостановили договор с ним. Я не знаю, что произойдет дальше, я не нострадамус. Дай бог, чтобы все улучшилось, и он вернулся в команду. Мы благодарны Денису, что на протяжении многих лет он выступал за "Урал", он был нашим капитаном, верно служил клубу", – заявил Иванов.

Однако, как оказалось, для Кулакова деньги не пахнут. В сентябре 2022-го появилась информация, что защитник возвращается в РФ и уже внесен в заявку клуба из Екатеринбурга на следующий сезон. И это после того, как российские войска разрушили его родной Изюм в Харьковской области, а за время оккупации было замучено и убито более 1000 жителей города.

Массовые захоронения в районе Изюма шокировали весь мир, но, судя по всему, не Кулакова, который на данный момент продолжает выступать за "Урал" в стране, которая убивает его соотечественников.

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