Украинский тренер установил историческое достижение Лиги чемпионов, сотворив грандиозную сенсацию

Молдавский футбольный клуб "Шериф", который тренирует Юрий Вернидуб, стал первым в истории представителем этой страны, который смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Молдова стала 34-й национальной ассоциацией, чьи команды когда-либо выходили в основную стадию турнира.

Молдавия стали шестой страной постсоветского пространства , которой удалось пробиться в самый престижный кубковый футбольный турнир Европы. Кроме представителей России и Украины, которые регулярно играют в ЛЧ, в групповом турнире 5 раз выступал белорусский БАТЭ и по одному разу казахстанская "Астана" и азербайджанский "Карабах".

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В раунде плей-офф чемпиону Молдовы противостояло титулованное "Динамо" Загреб. В первом матче подопечные Вернидуба шокировали хорватов, разгромив их со счетом 3:0.

Ответная игра была построена Вернидубом от обороны и завершилась с сухой ничьей 0:0.

Напомним, что жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа. По ее итогам своих соперников узнают киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

"Горняки" накануне в тяжелейшем матче с "Монако" смогли отыграться с 0:2 и пробиться в Лигу чемпионов.