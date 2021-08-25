Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов-2021/22: расписание трансляций

В турецком Стамбуле в четверг, 26 августа, состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. В соревнованиях примут участие 32 лучших клуба Европы.

Своего соперника точно узнает киевское "Динамо". К нему может присоединиться донецкий "Шахтер", если 25 августа как минимум не проиграет французскому "Монако".

Видео дня

Увидеть церемонию можно будет благодаря видеосервису Megogo. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов 2021/2022. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, прямой эфир из Турции запланирован российским вещателем "Матч ТВ".

Уже известны 29 из 32 двух участников групповой стадии, которые будут разбиты на восемь квартетов. Перед жеребьевкой команды распределят по четырем корзинам посева.

1 корзина: "Челси", "Манчестер Сити" (оба – Англия), "Атлетико", "Вильярреал" (оба – Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

2 корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья" (все – Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция).

3 корзина: "Порту", "Бенфика" (оба – Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "РБ Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).

3 или 4 корзина: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Киев, Украина).

4 корзина: "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова)/"Динамо" (Загреб, Хорватия).

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе. Кроме того, точно будут исключены матчи между клубами из России и Украины.

Отметим, что первый тур Лиги чемпионов состоится 14-15 сентября. Финал пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербург.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам минувшего сезона Украина потеряла прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. В нынешнем году наши клубы ведут борьбу с российскими и австрийскими за место в топ-10 таблицы коэффициентов.