Соперники для "Динамо" и "Шахтера": определились все участники Лиги чемпионов 2021/2022

После того, как в среду, 25 августа, были сыграны заключительные матчи плей-офф Лиги чемпионов, определились все 32 команды, которые поборятся за самый престижный клубный футбольный трофей континента. В числе избранных присутствуют две украинские команды: чемпион страны киевское "Динамо" и вице-чемпион донецкий "Шахтер".

Congrats, Shakhtar, Sheriff & Salzburg! 👏👏👏



🔜 #UCL Group Stage! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Столичный клуб попал в корзину №4, и гарантировано не сыграет с "Бешикташем" (Турция), "Шерифом" (Молдова), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Миланом" (Италия), "Лудогорцем" (Болгария) и Фольфсбургом"(Германия).

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Дончане сеяны в корзине №3. Им не достанутся следующие команды: "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия), "Монако" (Монако), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия).

Остальные две корзины выглядят следующим образом

"Челси" (Англия);

"Вильярреал" (Испания);

"Атлетико" (Испания);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Бавария" (Германия);

"Интер" (Италия);

"Лилль" (Франция);

"Спортинг" (Португалия).

"Реал" (Испания);

"Барселона" (Испания);

"Ювентус" (Италия);

МЮ (Англия);

ПСЖ (Франция);

"Ливерпуль" (Англия);

"Севилья" (Испания);

"Боруссия" Д (Германия).

Групповой этап стартует 14 сентября. Точное расписание украинских команд будет известно после жеребьевки, 26 августа.

Согласно правилам жеребьевки, клубы, представляющие одну страну, не могут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины — они тоже не могут встретиться друг с другом.

Напомним, что "Динамо" вышло в Лигу чемпионов напрямую, как чемпион. "Шахтер" начинал свой путь с 3-го квалификационного раунда, одолев сперва бельгийский "Генк", а затем вытащив невероятный матч с "Монако".