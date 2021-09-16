Бывший тренер футбольного клуба "Мариуполь" и киевского "Арсенала" Игорь Леонов, работающий экспертом на телеканале "Футбол 1", не смог сдержать эмоций, комментируя второй гол "Шерифа" в ворота "Шахтера". Эксперт несколько раз произнес слово из пяти букв.

Этот момент попал в прямой эфир канала, а также в трансляцию в Youtube.

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"Да ну это кошмар, б***ь, этот гол. А видите, б***ь, передача и никто ни это. Два раза с фланга, два раза, б***ь, это. Что это, б***ь? С одного и того же фланга. Ну так нельзя, б***ь, держать игрока. Смотрите, ни Коля, ни этот. Между двух, кто должен подскакивать? Видите, передача, вратаря здесь винить нельзя", – оценил действия "Шахтеря" Игорь Иванович.

Леонов согласился с мнением коллеги, что если в первом случае в забитом мяче присутствовала большая доля везения, то второй, это чисто рабочий гол.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

На следующий день Леонов принес извинения всем зрителям.

"Это недопустимо, особенно потому, что матчи "Шахтера" смотрят и маленькие болельщики", - цитирует тренера телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура Лиги чемпионов между молдавским "Шерифом" и украинским "Шахтером" завершилась с счетом 2:0.

Первый гол в этом матче в итоге был признан лучшим забитым мячом всего тура.