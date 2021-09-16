Гол в ворота "Шахтера" признали лучшим в первом туре Лиги чемпионов. Видео

Гол нападающего "Шерифа" Адама Траоре был признан лучшим в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Малийский футболист открыл счет в поединке на 16-й минуте и принес клубу из Тирасполя сенсационную победу над "горняками" (2:0).

Как сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter, второе место в голосовании занял полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, удар которого позволил "красным" одолеть "Милан" (3:2). На третьей позиции в хит-параде оказался форвард последних Анте Ребич.

Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обошли стороной и точнный выстрел Джека Грилиша из "Манчестер Сити". Его гол поставили на четвертую строчку в рейтинге.

Видео дня

Напомним, что 14 и 15 сентября состоялись стартовые поединки группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны результаты всех матчей первого и второго игрового дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" начало свой путь в ЛЧ с драматичной ничьей против "Бенфики". Николай Шапаренко, как казалось, забил победный гол на 93-й минуте, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра.