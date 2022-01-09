Украинский Роберто Карлос забил невероятный "радиоуправляемый" гол в Испании. Видео

Украинский футболист испанского клуба "Спортинг Хихон" Василий Кравец отметился фантастическим ударом в матче 23-го тура Сегунды (второй по силе футбольный дивизион страны). Наш соотечественник забил в конце первого тайма матча с "Малагой", сделав счет 2:1.

На 41-й минуте Кравец увидел, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и решился на мощнейший "выстрел" с 18 метров.

Несмотря на то, что мяч был пущен с острого угла, он словно радиоуправляемый попал четко в угол ворот.

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Голкипер прекрасно видел момент удара, но круглый снаряд был пущен с такой невероятной траекторией, что без сопротивления влетел в сетку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться шедевром нашего соотечественника.

Стоит отметить, что в одном из интервью журналисту Роману Бебеху Василий признался, что у него удар как у знаменитого бразильского защитника Роберто Карлоса.

Отметим, что встреча в итоге завершилась со счетом 2:2. "Малага" смогла сравнять счет на 87-й минуте.

В турнирной таблице клуб украинца идет на 14-м месте, имея 29 очков.

Напомним, что права на Кравца принадлежат испанскому "Леганесу". Летом 2021-го он отправился в годичную аренду в "Спортинг Хихон". В составе нового клуба успел сыграть 21 матч, забив два гола.

Трансферная стоимость игрока по состоянию на 27 декабря 2021 года составляет 1 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, за "Спортинг Хихон" выступает еще один украинский футболист - Богдан Милованов.

Несколько дней назад уроженец Луганска принес своей команде победу в Кубке Испании, забив на последних минутах.

После этого полный стадион в Испании устроил игроку овации.