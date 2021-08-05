Украинский футболист забил курьезный автогол в матче отбора Лиги чемпионов. Видео

Украинский защитник пражской "Славии" Тарас Качараба отличился нелепым автоголом в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В концовке первого тайма наш соотечественник боролся за мяч с нападающим соперников, опередил его и в подкате отдал передачу на голкипера. Несмотря на то, что пас получился несильным, Онджей Коларж не сумел взять "круглого" под контроль и пропустил его под ногой.

После перерыва "Ференцварошу" удалось удвоить свое преимущество усилиями другого украинца Игоря Харатина. Наш соотечественник реализовал пенальти на 50-й минуте.

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После этого команды больше голов не забивали. Ответный матч между ними состоится во вторник, 10 августа. Победитель этой пары в четвертом раунде квалификации встретится или с румынским ЧРФ "Клуж", или со швейцарским "Янг Бойз".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал волевую победу в первом поединке третьего раунда отбора против "Генка", а московский "Спартак" провалился в противостоянии с "Бенфикой".