"Запредельное днище российского футбола": "Спартак" проиграл в квалификации Лиги чемпионов

Московский "Спартак" с поражения стартовал в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. На домашнем стадионе вице-чемпионы России со счетом 0:2 уступили португальской "Бенфике".

Судьбу встречи решили два гола во втором тайме от Рафы Силвы и Жилберто Жуниора.

После игры известный журналист "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер у себя в Telegram-канале не смог сдержать эмоций, назвав российский футбол, опустившимся "до какого-то чудовищного, запредельного днища".

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Результат матча в Москве оставляет "Спартаку" крайне призрачные шансы на проход в следующем этапе. В случае чуда 10 августа в Португалии, подопечные Руе Виттории сразятся с победителем в паре ПСВ (Нидерланды) – "Митьюлланд" (Дания).

Для "бело-красных" матч с "Бенфикой" стал шестым поединков в Лиге чемпионов подряд без побед.

"Спартак" Россия – "Бенфика" Португалия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 50 Рафа Силва, 0:2 – 73 Жилберто.

Спартак – Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).

Бенфика – Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).

Предупреждения: Соболев (33), Вертонген (48), Игнатов (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же раунде выступает и донецкий "Шахтер". "Горняки" накануне добыли волевую победу над бельгийским "Генком".

Матч прошел в гостях и завершился со счетом 2:1, при том, что украинцы пропустили первыми.