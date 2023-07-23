Украинский дрон показал, как сейчас выглядит 'Донбасс Арена'. Видео

Дрон подразделения аэроразведки SOLOVEY 144-го ОБ Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ пролетел над оккупированным Донецком, показав с птичьей высоты, как сейчас выглядит город. Особое внимание было уделено знаменитой "Донбасс Арене". Также камера дрона схватила и находящийся рядом РСК "Олимпийский".

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В кадре видно, что газон на стадионе в нормальном состоянии, однак территория вокруг спорткомплекса заросшая и неухоженная. Также видно, что никто не занимается поливом прилегающей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый раз, когда украинские военные демонстрируют свои возможности ведения разведки на оккупированных территориях Украины. В апреле командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") показал, как выглядит "Донбасс Арена" .

Он особо подчеркнул, что совсем скоро город будет освобожден, а на стадионе "Шахтера" будут звучать гимн Украины и проводиться футбольные матчи с участием наших команд.

Напомним, что последний раз матч на "Донбасс Арене" игрался 2 мая 2014 года. Тогда в 28-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Ильичевец". После этого Донецк был оккупирован, а управление захватили террористы "днр".

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