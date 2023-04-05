''Не для вас строилась, слизни. Готовьтесь'': ВСУ показали, как сейчас выглядит ''Донбасс Арена'', передав ''привет'' оккупантам. Фото и видео

Командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной Мадяр) показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" во временно оккупированном Донецке. Он особо подчеркнул, что совсем скоро город ждет освобождение, а на стадионе "Шахтера" будут звучать гимн Украины и проводиться футбольные матчи с участием наших команд.

Видео дня

Соответствующее видео Мадяр выложил в своем Telegram-канале. Он показал столицу Донбасса и ее главный спортивный объект, снятый с украинского беспилотника, с высоты птичьего полета. "Как вам ракурс? До каждого кресла", – обратил внимание своих читателей воин на качестве съемки.

В ролике можно увидеть не только саму "Донбасс Арену", а также РСК "Олимпийский", где "Шахтер" принимал соперников во время строительства нового клубного стадиона.

"Червяки! Держите глаза по направлению вверх. Потому что мы видим каждый ваш уголок. Арена сохранилась. Ждет нашего возвращения. Не для вас эту арену строили, слизни. Наступит время, когда над этим городом будет развиваться украинский флаг, а на стадионе будет звучить украинский гимн. Донецк, жди нас, мы рядом. А вы, червяки, готовьтесь", – сказал Мадяр.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист калининградской "Балтики" Александр Пуцко назвал печальной ситуацию с Донецком и стадионом "Донбасс Арена".

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