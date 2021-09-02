Казахстан можно было победить даже без тренера, – Маркевич о ничьей в отборе на ЧМ-2022

Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что не сомневался в победе нашей сборной над Казахстаном в выездном матче отбора на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова упустили три очка в невероятно драматичной концовке.

В комментарии изданию meta-ratings.com.ua специалист заявил, что все шло по выгодному для Украины сценарию, а также отметил действия Даниила Сикана, который вывел нашу национальную команды вперед в компенсированное ко второму тайму время. По словам Мирона Богдановича, этот игрок – будущее отечественного футбола.

"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы все складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед… Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан – будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои надежды", – сказал Маркевич.

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Он добавил, что теперь команда Петракова может сохранить шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре только в случае победы над французами в субботу, 4 сентября.

"Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне… Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов-чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть…" – подытожил известный специалист.

Напомним, что после четырех туров в активе Украины 4 очка. Франция, которая лидирует в нашем квинтете, набрала 8 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции после матча с Казахстаном Петраков много говорил о большом количестве нереализованных моментов. Предлагаем вашему вниманию пять главных цитат нашего соотечественника.