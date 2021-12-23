Потрясающий гол украинской "Месси в юбке" признан лучшим в Лиге чемпионов-2021. Видео

Гол футболистки сборной Украины и харьковского клуба "Жилстрой-1" Ольги Овдийчук победил в голосовании за звание лучшего в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Свой феноменальный удар 28-летняя уроженка Ривненщины забила в 4-м туре в гостевом матче против "Брейдаблика" из Исландии (2:0).

Овдийчук вышла в стартовом составе и провела полный матч. На 74-й минуте украинка смогла оформить потрясающий гол, который был признан лучшим ударом недели.

Наша соотечественница, которую в сети называют "Месси в юбке", перехватила мяч у соперницы и фантастическим обводящим ударом смогла перебросить голкипера. Круглый снаряд перелетел вратаря, угодив четко под перекладину.

Ранее Овдийчук отметилась фантастическим голом в матче чемпионата Украины против ФК "Жилстрой-2". Это взятие ворот фанаты назвали лучшим ударом в женском чемпионате Украины.

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Отметим,что Овдийчук на протяжении нескольких лет является одной из лучших в чемпионате. Девушка в течение четырех лет с 2013 года завоевывает титул лучшей футболистки Украины.

В июле прошлого года Овдийчук подписала контракт с мадридским "Атлетико", но не смогла закрепиться в составе.

В чемпионате Испании сыграла 8 матчей, во всех выходила на замены в конце игры. Также сыграла один матч в клубном чемпионате мира и 2 игры в Лиге чемпионов, лишь в одной из них вышла в стартовом составе.

15 июля 2020 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. После ухода из "Атлетико" вернулась в "Жилстрой-1".

В 2020 году заняла седьмое место среди лучших футболисток мира в голосовании болельщиков на портале Futebol Feminino Alternativo.