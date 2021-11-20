Футболистка сборной Украины по прозвищу "Месси в юбке" забила лучший гол Лиги чемпионов в 4-м туре группового этапа. Видео

Гол футболистки харьковского клуба "Жилстрой-1" и сборной Украины Ольги Овдийчук был признан лучшим в 4-м туре женской Лиги чемпионов. 27-летняя нападающая отметился в гостевом матче против "Брейдаблика" из Исландии.

Овдийчук вышла в стартовом составе и на 74-й минуте сотворила гол-шедевр. Украинка, которую в сети окрестили "Месси в юбке", в контратаке смогла вырвать мяч у соперницы и невероятным обводящим ударом перебросить голкипера.

Для нашего клуба это стало первой победой в группе B. В случае поражения "Житлобуд-1" лишился бы шансов на выход из квартета.

Летом 2019 года Ольга перешла в мадридский "Атлетико", однако не смогла закрепиться в основном составе клуба.

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В чемпионате Испании сыграла 8 матчей, во всех выходила на замены в конце игры. Также сыграла один матч в клубном чемпионате мира и 2 игры в Лиге чемпионов, лишь в одной из них вышла в стартовом составе.

15 июля 2020 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. После ухода из "Атлетико" вернулась в "Жилстрой-1".

В 2020 году заняла седьмое место среди лучших футболисток мира в голосовании болельщиков на портале Futebol Feminino Alternativo.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Овдийчук отметилась фантастическим голом в матче чемпионата Украины против ФК "Жилстрой-2". Это взятие ворот фанаты назвали лучшим ударом в женском чемпионате Украины.