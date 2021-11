Футболистка сборной Украины по прозвищу "Месси в юбке" забила лучший гол Лиги чемпионов в 4-м туре группового этапа. Видео

Гол футболистки харьковского клуба "Жилстрой-1" и сборной Украины Ольги Овдийчук был признан лучшим в 4-м туре женской Лиги чемпионов. 27-летняя нападающая отметился в гостевом матче против "Брейдаблика" из Исландии.

Овдийчук вышла в стартовом составе и на 74-й минуте сотворила гол-шедевр. Украинка, которую в сети окрестили "Месси в юбке", в контратаке смогла вырвать мяч у соперницы и невероятным обводящим ударом перебросить голкипера.

🥁⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



🇺🇦 Olha Ovdiychuk 👏@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7