Украинец Зинченко впервые прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что еще не до конца пришел в себя после поражения в финале Лиги чемпионов. Его команда проиграла "Челси" со счетом 0:1.

На своей странице в Instagram наш соотечественник написал, что он и его одноклубники пытались сделать все возможное для победы в решающем поединке. Александр отметил, что этот сезон выдался крайне непростым для него из-за большого количества нагрузок, и пообещал, что "горожане" станут сильнее после этой неудачи.

"Невозможно сейчас описать мои чувства. Мы пытались отдать все наши силы на поле. На протяжении всего сезона мы работали, как звери, но этого оказалось мало. Мы вернемся и станем еще сильнее. И я уверен, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, потому что клуб этого заслуживает", – заявил Зинченко.

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Напомним, что наш соотечественник вышел в стартовом составе на финал ЛЧ и провел на поле все 90 минут. В моменте с единственным голом в поединке украинец упустил своего соперника, что привело к тому, что его раскритиковали знаменитые английские экс-футболисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на это, Александр был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в решающем матче.

Еще одним обсуждаемым моментом встречи стало то, как главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отпраздновал мяч, забитый "Челси", с российским президентом лондонцев Романом Абрамовичем.