Украина совершила скачок в рейтинге ФИФА. Россия падает

Сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на 6 мест и теперь находится на 24-й позиции. Это стало лучшим показателем "желто-синих" за последние 2 года. В активе нашей команды 1541.25 баллов, что на 11.21 пункта больше, чем в предыдущем рейтинге от 6 апреля.

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Лидирует по-прежнему сборная Аргентины (1843.73). На втором месте Франция (1843.54). Третьей идет Бразилия (1828.27).

В топ-10 есть небольшие перестановки. Национальные команды Бельгии и Нидерландов опустились на 5-ю и 7-ю строчки, а Хорватия и Англия поднялись на 6-ю и 4-ю соответственно

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 29 июня 2023 года выглядит следующим образом:

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня подопечные Сергея Реброва в отборе на чемпионат Европы-2024 обыграли сборную Мальты, а 16 июня добыли драматичную победу над Северной Македонией.

При этом начало для украинцев было кошмарным. За первую половину подопечные Сергея Реброва не нанесли ни одного удара в створ, дважды ударив в сторону ворот.

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