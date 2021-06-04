Украина – Северная Ирландия: обзор товарищеского матча на видео

Сборная Украины прервала серию из восьми матчей без побед и минимально обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0 на стадионе "Днепр-Арена". Нашей национальной команде удалось взять реванш за поражение на Евро-2016.

Подопечные Андрея Шевченко контролировали ход встречи и могли забивать значительно больше, но их подвела реализация. Единственный гол в поединке случился на 10-й минуте противостояния. Дебютный мяч за сборную на свой счет записал игрок "Ференцвароша" Александр Зубков, который головой замкнул навес с фланга.

Во второй половине матча Северная Ирландия создала больше проблем нашим соотечественникам, до поры до времени не позволяя проводить острые атаки на свои ворота. Все изменилось с выходом на поле дебютанта Георгия Судакова, который заметно освежил игру и помог команде создать несколько по-настоящему убойных шансов. Несмотря на это, счет на табло больше не изменился.

Видео дня

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Украина – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Зубков, 10

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук (Степаненко, 76), Шапаренко (Судаков, 73), Марлос – Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 46), Зубков (Марлос, 46).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Баллард, Кэткарт, Браун (Маккеланд, 89), Фергюсон (Смит, 68) – Даллас (Чарльз, 89), Макнэйр, Макканн (Уайт, 81), Сэвилл – Мадженнис (Лафферти, 61), Макгинн (Томпсон, 46).

Напомним, что перед Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще один контрольный поединок против Кипра (7 июня). На самом чемпионате украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник нашей национальной команды определился с окончательным списком игроков, которые отправятся на чемпионат Европы в составе сборной Украины.