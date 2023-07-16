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Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
609
Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели первые официальные матчи в чемпионате России. Клубы из временно оккупированного Крыма матчами против "Биолога-Новокубанска" и СКА "Ростов" соответственно стартовали в первом сезоне дивизиона Б Второй лиги. Это четвертая по силе футбольная лига РФ.

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На первом этапе они проведут по 12 матчей с российскими коллективами и попытаются попасть в тройку лучших, что даст право продолжить борьбу за повышение в классе.

Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) специально под крымчан сделал реформу своих футбольных чемпионатов. Главной задачей российских чиновников было "усидеть на двух стульях": не попасть под бан от УЕФА, но при этом допустить крымские команды, которые являются "российскими".

Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

По регламенту турнира, Дивизион Б является любительским, что формально не нарушает запрет УЕФА, но в тоже время она находится в единой системе профессиональных лиг с повышением в уровне. А этот момент уже влечет за собой санкции. 

Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Также неизвестно, как чиновники УЕФА отреагируют на "любительский статус" лиги, где действуют профессиональные контракты.

Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) категорически запретил России включать крымские команды в свои чемпионаты. В ответ Российский футбольный союз (РФС) заявил, что первенство второй лиги является самостоятельной организацией. При этом, по международным правилам, за весь профессиональный футбол в РФ отвечает именно РФС.

Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские футбольные клубы отказались от участие в новом розыгрыше Кубка России.

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