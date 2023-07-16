Бан от УЕФА? Крымские клубы стартовали в чемпионате России по футболу

Ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели первые официальные матчи в чемпионате России. Клубы из временно оккупированного Крыма матчами против "Биолога-Новокубанска" и СКА "Ростов" соответственно стартовали в первом сезоне дивизиона Б Второй лиги. Это четвертая по силе футбольная лига РФ.

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На первом этапе они проведут по 12 матчей с российскими коллективами и попытаются попасть в тройку лучших, что даст право продолжить борьбу за повышение в классе.

Российский футбольный союз (РФС) специально под крымчан сделал реформу своих футбольных чемпионатов. Главной задачей российских чиновников было "усидеть на двух стульях": не попасть под бан от УЕФА, но при этом допустить крымские команды, которые являются "российскими".

По регламенту турнира, Дивизион Б является любительским, что формально не нарушает запрет УЕФА, но в тоже время она находится в единой системе профессиональных лиг с повышением в уровне. А этот момент уже влечет за собой санкции.

Также неизвестно, как чиновники УЕФА отреагируют на "любительский статус" лиги, где действуют профессиональные контракты.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) категорически запретил России включать крымские команды в свои чемпионаты. В ответ Российский футбольный союз (РФС) заявил, что первенство второй лиги является самостоятельной организацией. При этом, по международным правилам, за весь профессиональный футбол в РФ отвечает именно РФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские футбольные клубы отказались от участие в новом розыгрыше Кубка России.

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