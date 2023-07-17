'Санкции на пользу': в Госдуме пришли в восторг от того, что Россия наплевала на УЕФА.

Депутаты Государственной думы пришли в дикий восторг от очередного наплевательства Россией на международные правила. В частности, они восторженно отреагировали на старт крымских клубов в дивизионе Б второй лиги чемпионата страны-агрессорки по футболу, что ранее запретили в УЕФА и ФИФА.

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала это событие историческим, пишет портал Sports.ru. Депутатка "Единой России" с пафосом добавила, что "мы перестали чего-то бояться". "Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют. Клубы могут полноценно играть. Это историческое событие, справедливость восторжествовала", – сказала бывшая конькобежка.

В свою очередь одиозный депутат Дмитрий Свищев поддержал слова Журовой. В комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС он размечтался о том, что Россию вскоре вернут в международные соревнования.

"Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу. Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет", – заявил Свищев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России матчи дивизиона Б второй лиги первенства по футболу формально считают аматорскими, хотя турнир входит в систему иерархии профессионального футбола. При этом ранее крымчане отказались от участия в Кубке России.

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