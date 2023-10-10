Украина может досрочно гарантировать место в плей-офф отбора Евро-2024: все расклады

Сборная Украины по футболу уже после октябрьских матчей отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 может гарантировать себе место в плей-офф квалификации. Наша команда, которая сыграет с Северной Македонией (14 октября) и Мальты (17 октября) будет внимательно следить за ситуацией в других группах.

Для того, чтобы досрочно гарантировать себе место в плей-офф квалификации, "сине-желтым" необходимо рассчитывать на сборные Израиля, Боснии и Герцеговины, Сербии, Шотландии и Финляндии. Хотя бы две из этих команд должны занять первое или второе место и выйти на Евро напрямую.

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Шотландцы уверенно лидируют в своей группе, имея пять побед в пяти матчах, и могут гарантировать себе место на ЧЕ благодаря победе над Испанией или же неудаче норвежцев на Кипре. Сербию предстоят игры с Венгрией и Черногорией, победы в которых выведут балканцев на первенство континента.

Отметим, что для украинцев после октябрьских матчей ждет в ноябре противостояние с итальянцами. Именно в нем, вероятнее всего, решится судьба прямой путевки на Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отборе на чемпионат Европы проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

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