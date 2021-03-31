Украина – Казахстан: смотреть онлайн матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в среду, 31 марта, проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

На НСК "Олимпийский" подопечные Андрея Шевченко примут Казахстан. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан. Время начала – 21:45.

"Желто-синим" не смогут помочь Виталий Миколенко, заработавший удаление в поединке против Финляндии и Андрей Ярмоленко из-за неготовности к игре. Оба футболиста уже покинули расположение национальной команды.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – КАЗАХСТАН

Следить за игрой можно будет благодаря трансляциям на общенациональном канале "Украина" и специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, возможность посмотреть матч в прямом эфире предоставит видеосервис Megogo.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – КАЗАХСТАН

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу команды Шеченко принимаются с коэффициентом 1,16.

Ничья оценивается котировкой 6,75. А показатели на успех Казахстана достигают уровня 16,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – КАЗАХСТАН

Обслуживать встречу в Киеве будет бригада арбитров из Cловении, которую возглавит Матей Юг.

Помогать ему будут лайнсмены Матей Жунич и Грега Кордеж. Роль четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

Андрей Шевченко. УАФ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Казахстан – команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача – попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и через плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном.

Талгат Байсуфинов, главный тренер сборной Казахстана:

– Мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где-то наша сборная могла зацепиться за очки, где-то все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. При этом всех секретов раскрывать не буду. Мы прекрасно знаем Шевченко как блестящего футболиста, который с успехом выступал как на клубном уровне, так и за свою национальную сборную. Шевченко достиг немалых успехов и как наставник команды Украины. Думаю, он способен прогрессировать как главный тренер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Сидорчук – Марлос, Шапаренко, Малиновский, Зинченко – Мораес

Казахстан: Мокин – Быстров, Эрланов, Малий, Алип, Валиуллин – Мужиков, Тагыберген, Васильев – Нургалиев, Федин

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы, завоевав два очка в двух стартовых матчах, расположились на третьей строчке. А вот казахи, имея в пассиве два поражения, замыкают турнирную таблицу группы D.

Турнирная таблица отборочной группы группы D

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом четыре раза. Украинцы выиграли все матчи с общим счетом 9:3. Последняя встреча состоялась летом 2009 года в Киеве и завершилась в пользу "желто-синих" 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Виталий Миколенко обратился к украинцам после удаления в матче с Финляндией, которое привело к пенальти и голу в ворота Георгия Бущана.