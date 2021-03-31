Україна – Казахстан: дивитися онлайн матчу відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу в середу, 31 березня, проведе третій матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року.

На НСК "Олімпійський" підопічні Андрія Шевченка приймуть Казахстан. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан. Час початку – 21:45.

"Жовто-синім" не зможуть допомогти Віталій Миколенко, який заробив вилучення в поєдинку проти Фінляндії та Андрій Ярмоленко через неготовність до гри. Обидва футболісти вже покинули розташування національної команди.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Стежити за грою можна буде завдяки трансляціям на загальнонаціональному каналі "Україна" та спеціалізованому "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, можливість подивитися матч у прямому ефірі надасть відеосервіс Megogo.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Явними фаворитами гри вважаються господарі поля. Ставки на перемогу команди Шеченка приймаються з коефіцієнтом 1,16.

Нічия оцінюється котуванням 6,75. А показники на успіх Казахстану досягають рівня 16,00.

СУДДІ НА УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Обслуговувати зустріч у Києві буде бригада арбітрів зі Cловенії, яку очолить Матей Юг.

Допомагати йому будуть лайнсмени Матей Жуніч і Грега Кордеж. Роль четвертого рефері виконає Славко Вінчіч.

Андрій Шевченко. УАФ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Казахстан – команда, яка до кінця бореться. Вони грають другим номером. Будемо чекати непростого матча. Перед нами стоїть завдання виграти. Розуміємо, що протистоятиме організована команда, яка буде намагатися відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання – потрапити на чемпіонат світу, з першої путівки або з другого місця і через плей-оф. Кожне очко важливе. Відповідальність однакова, як із Францією, так і Казахстаном.

Талгат Байсуфінов, головний тренер збірної Казахстану:

– Ми знаємо про невтішну статистику в іграх проти України. Десь наша збірна могла зачепитися за очки, десь все вирішувала майстерність суперника. Що стосується майбутньої зустрічі, то команда зробить все можливе, щоб виправити цю статистику. до того ж усіх секретів розкривати не буду. Ми прекрасно знаємо Шевченка як блискучого футболіста, який з успіхом виступав як на клубному рівні, так і за свою національну збірну. Шевченко досяг чималих успіхів і як наставник команди України. Думаю, він здатний прогресувати як головний тренер.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко – Сидорчук – Марлос, Шапаренко, Малиновський, Зінченко – Мораес

Казахстан: Мокін – Бистров, Ерланов, Малий, Аліп, Валіуллін – Мужиков, Тагиберген, Васильєв – Нургалієв, Федін

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці, завоювавши два очка в двох стартових матчах, розмістилися на третьому рядку. А ось казахи, маючи в пасиві дві поразки, замикають турнірну таблицю групи D.

Турнірна таблиця відбіркової групи D

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися одна з одною чотири рази. Українці виграли всі матчі із загальним рахунком 9:3. Остання зустріч відбулася влітку 2009 року в Києві і завершилася на користь "жовто-синіх" 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України Віталій Миколенко звернувся до українців після видалення в матчі з Фінляндією, яке призвело до пенальті і голу у ворота Георгія Бущана.