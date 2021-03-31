В Киеве вводят жесткий локдаун с 5 апреля

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
1 минута
48,9 т.
По словам мэра, среди госпитализированных есть дети

В Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В последние дни в столице более тысячи больных в сутки. По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Информация по транспорту – что он переполнен и люди не слышат призывов беречь себя. Тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапса медицины есть! Поэтому Киев таки введет более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!"– заявил мэр столицы.

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

"Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", призвал глава КГГА.

Он также сообщил, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки перестают работать с 1 апреля.

Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.

Кличко отметил, что в ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля.

Отметим, что в КГГА OBOZREVATEL рассказали, что в четверг, 1 апреля они подробно разъяснят требования для получения спецпропусков на проезд в городском транспорте и категории людей, которые их получат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обострилась ситуация с распространением коронавирусной болезни. Строгий карантин планировали ввести с 2 апреля.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевКарантин в УкраинеЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусболезньВакцина от коронавирусаЛокдаунКиевсоветВиталий Кличко