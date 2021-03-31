Збірна України сенсаційно втратила перемогу над Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу в третьому турі відбору на чемпіонат світу-2022 сенсаційно втратила перемогу над командою Казахстану. Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан.

Букмекери перед грою приймали ставки на нічию з коефіцієнтом 11,0.

Наша команда прогнозовано почала матч першим номером. Уже в стартові хвилини Україна змогла вшістьох вийти до штрафної суперника, але заключну передачу перехопили захисники.

Через кілька хвилин Руслан Малиновський ударом зі штрафного перевірив стінку Казахстану. Відчувалася технічна перевага українців, які досить легко проходили центр поля і вже на лінії штрафного позиційно комбінували з м'ячем.

Збірна Казахстану в низькому блоці захищалася практично всією командою.

На 12-й хвилині Зінченко віддавав відмінну передачу на хід Мораеса, але у бразильського українця точний удар не вдався.

Ближче до середини тайму перевага збірної України стала абсолютною. Господарі домінували на полі і на 20-й хвилині відкрили рахунок.

Казахстанський футболіст, намагаючись перехопити передачу, віддав ненавмисно пас на Зінченка, той покотив на Яремчука – Роман розкішним обвідним ударом забив свій 7-й м'яч за збірну.

Україна продовжувала тиснути, зробивши 11 ударів (4 в площину воріт), але команді дуже не щастило з точністю. Яремчук, Мораес, Зінченко по черзі намагалися зробити рахунок 2:0, але м'яч уперто не йшов у ворота.

Україна постійно нагнітала ситуацію, створювала тиск на ворота, і Казахстан явно не справлявся з цією ситуацією.

Наша збірна продовжувала впевнено контролювати м'яч, раз у раз організовуючи небезпечні випади. На 58-й хвилині стінка Яремчук – Зінченко завершилася ударом Романа, який потягнув воротар казахстанців Станіслав Покатілов.

Такий темп гри "заколисав" наших футболістів і через хвилину вони пропустили сенсаційний гол. Український захист продемонстрував бездарність, дозволивши Казахстану ставно розгорнути атаку і завдати єдиного удару за матч. Мужиков отримав пас у штрафний Трубіната обвідним "пострілом" зрівняв рахунок – 1:1.

Українці продовжували насідати, але м'яч мов зачарований не йшов у ворота. На 70-й хвилині Зубков отримав пас на 11-метровій позначці, але примудрився пробити точно у воротаря.

Останні хвилини пройшли в штурмі гравців з України, але на результаті це ніяк не позначилося.

Україна – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 20 Яремчук, 1:1 – 59 Мужиков .

Україна – Трубін, Караваєв (Тимчик, 87), Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновський, Шапаренко (Довбік, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов (Бистров, 46), Нургалієв (Тунгишбаев, 87), Тагиберген (Оразов, 46), АБиК (Вороговскій, 46), Мужиків, Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).

Попередження: Аліпов (6), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговскій (62), Каримов (69), Зінченко (89), Марлос (90), Покатілов (90).

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