С кем Украина может сыграть в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины по футболу в случае выхода в плей-офф чемпионата Европы 2020 года наверняка сыграет с кем-то из фаворитов турнира. Для нашей команды есть три варианта дальнейшей сетки соревнований.

"Желто-синие" в понедельник, 21 июня, сыграют решающий матч группового этапа с Австрией. Если подопечным Шевченко удастся не проиграть, то они гарантированно займут второе место в квартете С.

Это будет означать, что 26 июня на "Уэмбли" украинцы сразятся с победителем группы А, которым, вероятно, станет Италия. Она опережает на два очка Уэльс, но команды встречаются друг с другом в заключительном туре.

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Если же украинцы проиграют австрийцам, но выйдут в 1/8 финала с третьего места, то они попадут на сильнейшего в квартете F (Испания, Швеция, Словакия, Польша) или E (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины обыграла Северную Македонию 2:1. В составе нашей команды, как и в игре с Нидерландами, забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. При этом на последних минутах матча Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

Сам поединок отметился невероятным перфомансом со стороны украинских болельщиков. Они невероятно исполнили гимн на стадионе в Бухаресте, а также спели матерный хит о президенте России Владимире Путине.

На матче случился инцидент. Фанатов нашей сборной заставили снять красно-черный флаг "Слава нации! Смерть врагам!".