Україна – Фінляндія: відео голів відбору на ЧС-2022

Збірна України з футболу прикро втратила перемогу в матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Підопічні Андрія Шевченка на столичному НСК "Олімпійський" зіграли внічию з командою Фінляндії.

Рахунок був відкритий на 80-й хвилині. Бразильський українець "Шахтаря" Жуніор Мораес відгукнувся на передачу Караваєва, і випередивши захисника, буквально встромив м'яч в ворота.

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Україна – Фінляндія 1:1

Гол: 1:0 – 80 Мораес.

1:1 – 89, пенальті Пуккі.

Україна – Бущан, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваєв, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 67).

Фінляндія – Йорон, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Йоел Пог'янпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тейлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пуккі.

Попередження: Матвієнко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвіо (90).

Вилучення: Миколенко (88).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Україна зробила гучну сенсацію, пішовши від поразки в матчі з Францією. Зустріч в Парижі завершився з рахунком 1:1.