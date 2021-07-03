Озвучен способ для сборной Украины выиграть у Англии на Евро-2020

Бывший полузащитник молодежной сборной Украины и испанского "Вильярреала" Алексей Гуцуляк считает, что "желто-синие" в четвертьфинале Евро-2020 могут пройти Англию, если дотянут до серии послематчевых пенальти. В тоже время игрок черниговской "Десны" согласен с мнениями экспертов, что предстоящий матч будет очень тяжелым.

По мнению 23-летнего хавбека сборная Украины сейчас находится в хорошем состоянии и с хорошими амбициями, чему поспособствовала победа над Швецией.

"Сейчас мы на коне. Но Англия тоже непростая команда, они еще не пропускали на этом Евро. Будет тяжело. Я почему-то думаю, что в основное время будет ничья. Если дотянем до серии пенальти, то, думаю, выиграем", - цитирует Гуцуляка Tribuna.com.

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Также Гуцуляк не считает. что большая численность украинской диаспоры в Риме, где пройдет поединок, сыграет какую-либо значимую роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Англия состоится 3 июля в 22:00 в столице Италии.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".