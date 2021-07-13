УЕФА завел дело на Англию после финала Евро-2020 с Италией

Европейский футбольный союз (УЕФА) завел дисциплинарное дело на Футбольную ассоциации Англии за инцидент, который произошел во время финального матча чемпионата Европы-2020 против Италии. В конце второго тайма на поле выбежал фанат.

Полуголый зритель добежал до центра поля, сорвал с себя одежду и около минуты гонялся со стюардами. В итоге был пойман и передан полиции.

Как сообщается в пресс-службе УЕФА, кроме этого под расследование попало использование болельщиками петард на игре, а также поведение фанатов во время исполнения национального гимна Италии.

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10 июля УЕФА оштрафовал Англию на 30 000 евро (примерно 972 тысячи гривен) за использование лазерной указки во время первого экстратайма полуфинала с Данией на Евро-2020.

В этот штраф также входило наказание за освистывание английскими фанатами национального гимна соперников их команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, решающий поединок чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Англии и Италии прошел на "Уэмбли" и завершился победой итальянцев в серии послематчевых пенальти.