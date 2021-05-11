УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов-2021: СМИ сообщили подробности

УЕФА решил перенести финальный матч Лиги чемпионов 2020/21 между "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Лондон или Лиссабон.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, в ближайшее время Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявит об этом.

Ранее Турция вошла в "красный список" стран для путешествий из-за коронавируса.

Напомним, что изначально Олимпийский стадион в Стамбуле должен был принять финал Лиги чемпионов 2019/20, но из-за пандемии решающие матчи турнира были сыграны в формате Финала восьми в Лиссабоне.

После того, как стало известно о том, что в финальном поединке сыграют два клуба из Англии, члены парламента Великобритании потребовали перенести игру из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Турции.

Отметим, что за последние сутки в стране было зафиксировано 13604 новых случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" без особых проблем разобрался в двухматчевом противостоянии с "Реалом", выиграв домашнюю встречу со счетом 2:0 после выездной ничьей (1:1).

"Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе оказался сильнее ПСЖ.